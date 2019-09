Marriott setzt auf Doppelmarken-Strategie am Flughafen Frankfurt

Vor über 44 Jahren als erstes Flughafenhotel Europas eröffnet, beginnt Ende des Jahres eine neue Ära für das Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center. Marriott International, Betreiber des Hotels, und Le-Be Hotel Gesellschaft am Flughafen Frankfurt/Main mbH, Eigentümer des Gebäudekomplexes, haben eine Vereinbarung unterzeichnet, das renommierte Hotel an Deutschlands größtem Flughafen ab Dezember 2019 unter zwei Marken zu führen: Marriott Hotels und Sheraton. Mit der Doppelmarken-Strategie bringt Marriott International weltweit erstmalig zwei seiner Premium- und Full-Service-Marken unter ein Dach: Die leistungsstarke Kombination der beiden beliebten Marken bietet den Gästen mehr Möglichkeiten und Flexibilität und bewahrt gleichzeitig das einzigartige Erlebnis, das jede Marke bietet.

.

Der Gebäudekomplex des bisherigen Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center besteht aus drei separaten Gebäudeteilen, die künftig aufgeteilt werden: Das Frankfurt Airport Marriott Hotel wird über 233 Gästezimmer, das Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center über 779 Gästezimmer verschiedener Kategorien und Größen verfügen. Ein Gebäudeteil wird komplett zum Frankfurt Airport Marriott Hotel umgestaltet. Die beiden anderen Gebäudeteile beherbergen das Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center, das bereits in diesem Jahr 246 seiner Zimmer und Suiten komplett renoviert hat sowie die von den Gästen beider Hotels gemeinsam genutzten öffentlichen Bereiche wie Restaurants, Bars und Fitnessbereich. Gäste des Frankfurt Airport Marriott Hotel werden darüber hinaus auch die Tagungsräumlichkeiten des Conference Centers des Sheraton Frankfurt Airport Hotel nutzen können. Jedes Hotel erhält seinen eigenen Eingangs- und Lobby-Bereich, um das individuelle Marken-Check-in-Erlebnis zu gewähren.



Mit der Transformation in zwei Hotels gehen erste Modernisierungsmaßnahmen einher: Seit Mai 2019 ist das Gebäude, in dem das Frankfurt Airport Marriott Hotel sein Zuhause finden wird, für Renovierungsarbeiten geschlossen. Neu gestaltet werden neben den Zimmern und Suiten auch die Lobby und der M Club, ein exklusiver Rückzugsort zum Entspannen, Arbeiten und Networken mit 24/7-Zugang. Auch das Congress Center, das von den Gästen beider Hotels genutzt werden kann, wurde aktuell einer umfangreichen Renovierung unterzogen und bietet neben einem modernen, klaren Erscheinungsbild ein hochmodernes Lichtkonzept. Stets das perfekte Gästeerlebnis und -angebot im Blick werden noch zahlreiche weitere Modernisierungen und Angebotserweiterungen in nächster Zeit durchgeführt, darunter die Eröffnung eines neuen Sheraton Clubs Ende des Jahres sowie weitere Modernisierungsmaßnahmen in den Restaurants und Bars – samt neuem gastronomischen Konzept – und der Sheraton Lobby in 2020.



„Marriott Hotels und Sheraton sind zwei der bekanntesten und international am weitesten verbreiteten Marken von Marriott International und ich freue mich sehr, dass wir die Synergien und Ausstrahlungskraft beider Marken nutzen können, um unseren Gästen eine vielfältige Auswahl und ein noch besseres Hotelerlebnis bieten können“, sagt Ralf Stresing, General Manager des Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center, der künftig beide Hotels leiten wird. „Nach über 44 äußerst erfolgreichen Jahren auf dem Markt haben wir mit dieser Doppelmarken-Strategie nun die Möglichkeit, das Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center, das sich in den letzten Jahren stets unter den Top 10 der umsatzstärksten Hotels in Deutschland etabliert hat, neu zu positionieren.“



In Marriott Internationals Deutschland-Portfolio befinden sich damit elf Marriott Hotels und neun Sheraton Hotels; insgesamt zehn Hotels unter sechs verschiedenen Marken werden an den Flughäfen in Frankfurt, München, Hamburg, Düsseldorf und Stuttgart betrieben. Am größten Luftverkehrsdrehkreuz Deutschlands befinden sich neben dem künftigen Frankfurt Airport Marriott Hotel und dem Sheraton Frankfurt Airport Hotel noch das Element Frankfurt Airport sowie das Moxy Frankfurt Airport.