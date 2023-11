Marriott schließt Umbau am Checkpoint Charlie ab

Der Wandel des Courtyard by Marriott Berlin Mitte ist vollendet und mit der nun abgeschlossenen Renovierung der Lobby und des Fitnessbereiches wird damit eine neue Ära des Hotels im ehemaligen Zeitungsviertel eingeläutet.

„Gemeinsam mit Living Design Sweden haben wir eine harmonische Verschmelzung von zeitgenössischer Ästhetik und dem unverwechselbaren Design-Charakter der Hotelmarke Courtyard geschaffen. Unser Bestreben bei dieser Neugestaltung war es, einen Raum für unsere Gäste zu schaffen, in dem man sich gerne aufhält, an dem Arbeit und Entspannung in einer inspirierenden Atmosphäre miteinander verschmelzen", so Michael Heigl, General Manager des Courtyard by Marriott Berlin Mitte.



Die Neugestaltung der Lobby und des Fitnessraums folgt auf die Komplettrenovierung aller 267 Zimmer in dem Gebäude an der Axel-Springer-Straße 55, die im vergangenen Jahr unter nachhaltigen Gesichtspunkten durchgeführt wurde. Mit der Fertigstellung der Hotelrenovierung präsentiert die Marke Courtyard by Marriott nun seine neue Designstrategie für Europa. Im nächsten Jahr werden fünf weitere neue Hotels die Designtransformation der Marke in Europa verdeutlichen. Dazu gehört die bevorstehende Eröffnung des Courtyard Biel/Bienne in der Schweiz in diesem Jahr, gefolgt von den für 2024 geplanten Eröffnungen des Courtyard Yerevan in Armenien, dem Courtyard Lyon East in Frankreich sowie dem Courtyard Milan Linate und dem Courtyard Turin in Italien.