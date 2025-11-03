Neuer Glanz fürs Voltaire-Haus
Marriott feiert Potsdam-Premiere
Potsdam bekommt sein erstes Marriott-Hotel! In der Friedrich-Ebert-Straße entsteht bis zum dritten Quartal 2026 ein neues Boutiquehotel der Marriott Marke Tribute Portfolio. Betreiber des neu gestalteten Hotelstandorts wird die The Chocolate on the Pillow Group (COTP).
Der neue Marriott-Standort wird das ehemalige NH Hotel Voltaire in der Friedrich-Ebert-Straße 88. Die spanische Minor Hotels Europe & Americas (ehemals NH Hotel Group) hatte das in der Innenstadt gelegene 4-Sterne-Haus zu Beginn des Jahres geschlossen. Aktuell wird der denkmalgeschützte Gebäudeteil im Zuge einer umfassenden Sanierung instandgesetzt. Insgesamt hat das Hotel eine Fläche von etwa 8.800 m² auf 3 Etagen sowie 41 Stellplätze. Geplant sind 145 Zimmer, davon 19 im historischen Bestand, eine Rosengarten-Terrasse, Boardrooms sowie ein Wellness- und Fitnessbereich.
Eigentümer des Gebäude ist der von BEB+ gemanagte Fonds Hofgarten Karree KG, an dem die Family Offices von BEB+ sowie die DVI-Gruppe mehrheitlich beteiligt sind. Die Umsetzung erfolgt über das eigene Fonds- und Assetmanagement der BEB+. „Wir freuen uns, unsere Präsenz auch im Hotellerie-Bereich weiter ausbauen zu können und ein so besonderes Objekt betreuen und entwickeln zu dürfen“, sagt André Leiminger, CIO der BEB+. „Mit dem Tribute Portfolio Hotel und der The Chocolate on the Pillow Group haben wir einen großartigen Pächter für diese historisch wertvolle Immobilie mitten im Holländischen Viertel von Potsdam.“
Die The Chocolate on the Pillow Group wird das Haus unter einem Franchisevertrag mit Marriott International betreiben. „Für uns ist es eine spannende Herausforderung, dieses Traditionshaus in ein modernes Hotelkonzept zu überführen“, erklärt Erik Florvaag, CEO und Managing Partner der The Chocolate on the Pillow Group. „Potsdam bietet für das Tribute Portfolio den perfekten Mix aus Geschichte und Moderne.“