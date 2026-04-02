Letzte verfügbare Flächen
Marq vermietet 27.000 m² Logistikfläche in Schifferstadt
Marq Logistics hat die letzten verfügbaren Quadratmeter am Standort Schifferstadt an die V&V Dabelstein Group mit Sitz im nahegelegenen Kronau vermietet. Mit der Anmietung von ca. 27.000 m² ist das Objekt nun vollständig vermietet.
Die V&V Dabelstein Group wird die Flächen mit ihrer Logistiksparte V&V Logistics für einen langjährigen Kunden im Rahmen einer Ausweitung der Zusammenarbeit betreiben. Dieser Abschluss unterstreicht die positive Vermietungsdynamik moderner Logistikimmobilien in der Rhein-Neckar-Region.
„Die Vollvermietung ist ein starkes Signal im aktuellen Marktumfeld und zeigt, dass der Bedarf an modernen, kurzfristig verfügbaren Flächen in der Rhein-Neckar-Region weiterhin vorhanden ist. Gerade qualitativ hochwertige Logistikimmobilien in etablierten Lagen treffen unverändert auf eine solide Nachfrage“, sagt Jens Haag, Senior Director Industrial & Logistics bei Colliers in Stuttgart, der die Anmietung begleitet hat.