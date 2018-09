Marleen Bikker-Bekkers verstärkt Patrizia Multi Managers

Marleen Bikker-Bekkers nimmt zum 1. September 2018 ihre Tätigkeit bei Patrizia Multi Managers (PMM) auf, eine Tochtergesellschaft der Patrizia Immobilen AG mit Sitz in Kopenhagen, die als globaler Dachfondsanbieters tätig ist. Als European Investment Director ist sie die Erschließung neuer Investmentchancen und die Betreuung der bestehenden Multi-Manager-Mandate verantwortlich. In ihrer neuen Funktion berichtet Marleen Bikker-Bekkers an Managing Director Mads Rude.

Marleen Bikker-Bekkers war zuletzt bei AuxiSolid tätig, wo sie als eine von drei Partnern institutionelle Anleger zu Portfoliostrategien und zur Strukturierung neuer Investments beriet. Davor arbeitete sie acht Jahre bei Aberdeen Asset Management tätig, zuletzt verantwortete sie dort als Deputy Fund Manager mehrere Kundenportfolios mit Investments in den Regionen Europa und Amerika. Marleen Bikker-Bekkers verfügt über einen Masterabschluss im Bereich Stadtplanung von der Universität von Amsterdam und hat zudem an der Amsterdam School of Real Estate, an der sie heute das Fach Fondsmanagement unterrichtet, einen Masterabschluss auf dem Gebiet der Immobilienwirtschaft erworben.