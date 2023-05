Markus Wimmer neuer Leiter Projektentwicklung bei Glorit

Glorit holt den erfahrenen Architekten Markus Wimmer (43) ins Unternehmen. Er leitet die Abteilung Projektentwicklung Wohnbau und verantwortet in dieser Position die Entwicklung und architektonische Gestaltung der hochwertigen Wohnbauprojekte des Premiumbauträgers.

Der gebürtige Oberösterreicher leitet seit Dezember 2022 die Abteilung Projektentwicklung Wohnbau bei Glorit. In dieser Position verantwortet Wimmer die architektonische Fachplanung der exklusiven Wohnbauprojekte. Die Aufgaben dabei sind vielschichtig und reichen von Machbarkeitsanalysen über die Entwurfs-, Einreich- und Ausführungsplanung bis hin zu Abstimmungs- und Koordinierungsmaßnahmen mit einer Vielzahl an Fachbereichen und Behörden.



Wimmer blickt auf insgesamt 17 Jahre Erfahrung bei unterschiedlichen Branchenplayern zurück. So war er als technischer Zeichner für einen Wiener Stadtbaumeister und zuletzt als Projektentwickler und Architekt für Wiener Wohnen und NID – NOE Immobilien Development tätig. Darüber hinaus absolvierte Wimmer neben zahlreichen Fachausbildungen zu Themen wie Mietrechtsgesetz, Vergabe und Bauordnung im April 2022 die Prüfung zum Ziviltechniker.