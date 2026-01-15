Markus Wagenknecht wird Head of Germany bei Proxity

Die Blackstone-Tochter Proxity hat Markus Wagenknecht zum Head of Germany ernannt. In dieser Rolle übernimmt er die operative Verantwortung für das deutsche Logistikportfolio. Der Start erfolgt zum 1. Januar 2026, wenige Monate vor dem geplanten operativen Go-live der europaweiten Plattform, die rund 600 Logistikimmobilien umfasst. Er wird direkt an COO Yvo Postleb berichten.

Markus Wagenknecht verfügt über langjährige Erfahrung im operativen Management von Logistikimmobilien. Vor seinem Wechsel zu Proxity war er seit 2015 als Head of Asset Management Logistics Germany & CEE bei CBRE Investment Management tätig. Zuvor bekleidete er verschiedene Positionen bei CBRE und ABG Frankfurt Holding.



„Markus Wagenknecht bringt umfassende Erfahrung und eine ausgeprägte Kenntnis des deutschen und europäischen Logistikmarktes mit. Deutschland ist ein zentraler Markt innerhalb unseres paneuropäischen Portfolios und spielt eine Schlüsselrolle für den operativen Aufbau von Proxity. Die starke Infrastruktur, die industrielle Basis und die internationale Vernetzung machen den Standort von strategischer Bedeutung“, so Guido Piñol, Chief Executive Officer von Proxity.