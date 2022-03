Markus Mehlis ist neuer Head of Property bei MRH Trowe

Markus Mehlis ist neuer Head of Property beim Industrieversicherungsmakler MRH Trowe. Der 42-jährige Versicherungskaufmann tritt die Nachfolge von Peter Rein an, der die Niederlassungsleitung des Corporate-Bereichs von MRH Trowe am Standort Frankfurt übernimmt.

Markus Mehlis soll mit seiner mehr als 20-jährigen Berufserfahrung im Versicherungswesen mit den Schwerpunkten industrielles und internationales Sachversicherungsgeschäft das Team of Experts bei MRH Trowe in der Sparte Property strategisch weiterentwickeln. In den Teams of Experts bündelt und steuert die Maklergruppe ihre fachliche Expertise der einzelnen Versicherungssparten. Die Spezialteams begleiten darüber hinaus Großausschreibungen, internationale Versicherungsprogramme und Großschäden. In seiner neuen Funktion berichtet Markus Mehlis an Marc Nofri, Managing Partner und Head of Team of Experts bei MRH Trowe.



Vor seinem Wechsel zu MRH Trowe arbeitete Markus Mehlis bei der Basler Sachversicherungs-AG als Spartenleiter Sach-Gewerbe/Industrie und war stellvertretender Bereichsleiter Firmenkundengeschäft. „Der Perspektivwechsel vom Risikoträger zum Makler und damit in die direkte Kundensphäre bringt sowohl für mich als auch für mein neues Team neue Impulse", sagt Markus Mehlis. „Das bestehende Property-Team hat mit seinem 360°-Beratungsansatz bereits eine große Expertise, die wir weiter ausbauen werden. Gemeinsam bündeln wir unsere Erfahrungswerte und können unsere Aufgabe als Risikomanager für unsere Kunden weiter vertiefen. So schaffen wir zusätzliche Mehrwerte in dem aktuell für Property-Risiken anspruchsvollen Marktumfeld.“



Markus Mehlis ist neben seiner Tätigkeit bei MRH Trowe weiterhin als Dozent für den Technischen Underwriter (TUW) an der Deutschen Versicherungsakademie tätig und gibt an der Münchener Seminare für Wirtschafts- und Versicherungsrecht GmbH (MWV) Seminare mit dem Schwerpunktthema industrielle Sachversicherung. Darüber hinaus ist Markus Mehlis Prüfer an der IHK Frankfurt im Bereich des Versicherungsfachwirts.