Markus Masuth wird neuer Chef der RAG Montan Immobilien

Markus Masuth wird zum 1. Oktober des Jahres neuer Vorsitzender der Geschäftsführung der RAG Montan Immobilien GmbH, Essen, einer Tochter der RAG Aktiengesellschaft. Er löst damit Prof. Dr. Hans-Peter Noll ab, der in gleicher Funktion in die Stiftung Zollverein wechselt.

.

Masuth wurde am 31. Mai 1962 in Essen geboren und studierte an der Technischen Universität Clausthal mit Abschluss Diplomingenieur Bergbau. Nach unterschiedlichen Aufgaben in den Bergwerken General Blumenthal, Recklinghausen, Hugo/Consolidation in Gelsenkirchen sowie Ewald/Hugo in Herten, übernahm er verantwortungsvolle Positionen in der Zentrale der Ruhrkohle Bergbau AG, später Deutsche Steinkohle AG.



Von 1999 bis Ende 2000 war der heute 55jährige Betriebsdirektor für Produktion auf dem Bergwerk Lippe in Dorsten/Herten. Von 2003 bis 2007 leitete er die Bergwerke Ost in Hamm und Walsum in Duisburg. Seit 2008 war er Leiter der Kokerei Prosper, Bottrop, die 2011 von Arcelor Mittal übernommen wurde. Seitdem ist er Vorsitzender der Geschäftsführung der Arcelor Mittal Bottrop GmbH.