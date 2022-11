Marcus Lütgering, Head of Office Investment Germany, hat JLL mit sofortiger Wirkung verlassen. Seine Aufgaben übernimmt interimsweise Jan Eckert, CEO Schweiz & Head of Capital Markets DACH bei JLL. Lütgering war seit 2007 beim Immobiliendienstleister tätig, seit 2010 schließlich als Head of Office Investment Germany.

