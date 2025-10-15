Markus Leeb wird Geschäftsführer bei Link3

Der frühere Forscher und Hochschuldozent bringt seine Expertise für hydraulische Systeme, thermische Speicher und intelligente Energieintegration in die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens ein.

.

Seit dem 1. September 2025 ist Dr. Markus Leeb Teil der Link3-Leitung. Der promovierte Diplom-Ingenieur gilt als international vernetzter Experte für klimaneutrale Gebäude, Energieflexibilität und thermisches Speichern. Als Geschäftsführer will er die Unternehmensentwicklung forcieren – mit dem Ziel, Link3 zum Systemarchitekten der Wärmewende zu entwickeln.



Nach Jahren in Forschung und Lehre wechselt Markus Leeb zu Link3. Zukünftig wird der 46-Jährige seine Expertise für eine Schlüsseltechnologie der Wärmewende einsetzen.



„Effizienz entsteht, wenn Hydraulik und Intelligenz zusammenwirken“, bringt Leeb die Link3-Philosophie auf den Punkt. „Genau das schaffen unsere Schichtenspeicher.“



Hier setzt auch das Konzept für die Zukunft an: Die systemische Stärke der Speichertechnik soll noch konsequenter in allen Anwendungsfeldern zur Geltung kommen – von Wärmepumpen über Fernwärmesysteme bis zu Biomasseanlagen, im Neubau ebenso wie in der Sanierung von Bestandsgebäuden in allen Größen.



„Unsere Technologie kann hier große Effizienzreserven heben, intelligente Sektorkopplung ermöglichen und den Wartungsaufwand spürbar reduzieren“, ist Markus Leeb überzeugt. „Diese drei Faktoren sind wirtschaftlich und ökologisch entscheidend und hier wollen wir vorangehen.“