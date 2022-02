Markus Kreuter wird neuer Geschäftsführer bei Zinsbaustein

Es gibt einen Wechsel in der Geschäftsführung: Markus Kreuter wird ab 1. März 2022 neuer Geschäftsführer bei Zinsbaustein, der bisherige Geschäftsführer Rainer Pillmayer verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch Ende Februar 2022.

Markus Kreuter ist ausgewiesener Immobilienexperte und bereits seit Oktober 2021 Head of Real Estate im Führungsteam der kuratierten digitalen Investment-Plattform. Er wird gemeinsam mit Volker Wohlfarth, der bereits seit 2017 geschäftsführender Gesellschafter von zinsbaustein.de ist, das Unternehmen führen.



Rainer Pillmayer verlässt die digitale Investment-Plattform auf eigenen Wunsch und übergibt seinen Verantwortungsbereich an Markus Kreuter: “Nach nunmehr fünf Jahren bei zinsbaustein.de und dem jüngsten Rekordjahr 2021 möchte ich neue berufliche Wege gehen. Ich bin stolz darauf, was wir in dieser Zeit erreicht haben. Mit Markus Kreuter wird ein neuer Geschäftsführer benannt, den ich fachlich wie menschlich sehr schätze.”