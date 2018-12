Markus Hampel neuer Managing Director bei MFS Investment Management

Markus Hampel

MFS Investment Management ernennt Markus Hampel zum Managing Director für Deutschland. Er ist für das Wholesale- und Retailgeschäft in Deutschland verantwortlich und berichtet an Matthew Weisser, Managing Director und Leiter European Wholesale bei MFS International Ltd. Hampel wird mit Sebastian Hesse und dem MFS-Team in der Frankfurter Niederlassung zusammenarbeiten. Er folgt auf Andrea Baron, der gerade in die Mailänder Niederlassung von MFS gewechselt hat, um das Wholesale-Geschäft in Italien zu steuern.

„Mit Markus Hampel haben wir einen in der Branche sehr erfahrenen Experten gewonnen, der unser Wachstum im Wholesale- und Retailgeschäft in Deutschland voranbringen soll“, sagt Matthew Weisser. „In Deutschland wachsen wir nicht nur durch das Geschäft mit den großen internationalen Banken, sondern zunehmend auch durch die Zusammenarbeit mit lokalen Sparkassen und Genossenschaftsbanken sowie mit Family Offices. Die breite Erfahrung von Markus Hampel über all diese Segmente ist äußerst wertvoll, um für unsere deutschen Kunden zunehmend zu einem lokalen Partner zu werden.“



Markus Hampel verfügt über 30 Jahre Finanzmarktexpertise. Zuletzt war er Partner und verantwortlicher Manager für die deutschsprachigen Länder bei Metropole Gestion. In dieser Funktion hat er seit 2009 das deutschsprachige Wholesale-Geschäft aufgebaut und gesteuert. Davor war er sieben Jahre Mitglied des Managements eines internationalen Multi-Family-Offices, ebenfalls als Partner. Er begann seine Laufbahn bei der Commerzbank AG, wo er unterschiedliche nationale und internationale Positionen innehatte.