Markus Habbig ist neuer Head of Co-Investments bei Aukera

Die Aukera Real Estate hat Markus Habbig zum 01. Oktober 2022 als Head of Co-Investments engagiert. Der Real Estate Investment Experte wird in der neu geschaffenen Position die Zusammenarbeit und Partnerschaften mit Real Estate Debt Managern ausbauen und stärken. Zudem wird er gemeinsam mit CIO Dr. Patrick Züchner die Bereiche Produktentwicklung und Investor Relations verantworten.

.

Habbig war zuvor über zehn Jahre für die Gothaer Asset Management tätig, wo er in den letzten fünf Jahren als Leiter Immobilien das Management des gesamten Immobilienportfolios sowie dessen starkes Wachstum auf rd. 4 Mrd. Euro AuM verantwortete.



„Ich freue mich nach über zehn erfolgreichen Jahren bei der Gothaer Asset Management AG nun auf ein neues Kapitel in meiner Laufbahn. Bei Aukera will ich dazu beitragen, die intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Investoren weiter zu stärken und durch mein Netzwerk das Investmentuniversum sowohl regional als auch hinsichtlich des Rendite-Risiko-Spektrums zu erweitern,“ so Markus Habbig.