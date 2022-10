Markus G. Viering übernimmt Studiengangleitung an TU Berlin

Mit dem gerade begonnenen Wintersemester hat KVL-Geschäftsführer Markus G. Viering die Leitung des Studiengangs REM an der TU Berlin übernommen. In dieser neuen Funktion begrüßte er am 07. Oktober gemeinsam mit dem wissenschaftlichen Koordinator Ben Gabriel die Studierenden des 21. Jahrgangs.

.