Markus Bau kauft neuen Firmensitz

Die Markus-Bau GmbH Generalunternehmung hat für ihren neuen Hauptsitz ein Bürogebäude mit insgesamt 2.700 m² Fläche in der Borgmannstraße 2 im Norden Bochums erworben. Darin wird der Projektentwickler und Bauträger 700 m² selbst nutzen. Die restliche Fläche wird der Verkäufer des Objekts, ein internationales Beratungsunternehmen, fortan als Mieter weiternutzen. Über das Transaktionsvolumen vereinbarten die Parteien Vertraulichkeit. JLL hat den Verkäufer beraten und so die Transaktion und die Anmietung im Sale and Leaseback-Verfahren vermittelt.

