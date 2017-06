Marktpassage in Achim wechselt den Besitzer

Robert C. Spies hat die zentral gelegene Marktpassage in Achim an einen Investor, die WMBH Immobilien OHG, vermittelt. Das im Zentrum der 33.000 Einwohner großen Stadt gelegene Einkaufzentrum – zwischen der Fußgängerzone „Obernstraße“ und der Hauptstraße „Am Schmiedeberg“ – weist eine Gesamtnutzfläche von 6.750 m² sowie einen Vermietungsstand von rund 95 Prozent auf. Neben Einzelhandels- und Büroflächen verfügt das Investmentobjekt über 30 Wohneinheiten sowie eine großzügige Tiefgarage mit 146 Stellplätzen. Aktuelle Mieter der Einzelhandelsflächen sind u.a. die Rewe Markt GmbH, Rossmann und eine Apotheke. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

„Der Verkauf der zentralen Marktpassage wird maßgeblich auch die zukünftige Entwicklung der Innenstadt von Achim prägen und für eine positive Belebung sorgen“, betont Julian Hankel, Investmentberater bei der Robert C. Spies Gruppe. Nachdem sich bereits bedeutende Unternehmen wie Coca Cola und Mercedes Benz in der 25 km von Bremen entfernten kaufkraftstarken Gemeinde angesiedelt haben und der globale Konzern Amazon künftig den Betrieb eines hoch modernen Logistikzentrums in Erwägung zieht, setzt sich die positive Stadtentwicklung mit der erfolgten Transaktion der Markpassage weiter fort. So plant der neue Eigentümer mit dem erworbenen Areal im Herzen von Achim die Entstehung eines „urbanen Quartiers“, das neben attraktiven Außenplätzen angrenzend an das Einkaufzentrum vor allem auch gefragten Wohnraum sowie gewerbliche Nutzungsmöglichkeiten bietet.