Markteintritt in UK: Bayerische Hausbau Real Estate investiert in Londoner West End

Die Bayerische Hausbau Real Estate Group expandiert erstmals ins Ausland: In London hat der Asset-Manager ein Prime-Objekt mit Büro- und Einzelhandelsnutzung im West End erworben. Die Immobilie ist voll vermietet, EPC-A-zertifiziert und entspricht den britischen MEES-Anforderungen bis 2030. Weitere Ankäufe in der Hauptstadt sind laut der Münchner in Planung.

.

Das Gebäude in der Conduit Street 7–8 befindet sich in fußläufiger Entfernung zur Elizabeth Line zwischen Bond Street und Regent Street und wurde im vergangenen Jahr umfassend revitalisiert. Es ist vollständig an bonitätsstarke Mieter vermietet und erfüllt hohe Anforderungen an Nachhaltigkeit und Effizienz, darunter ein EPC A Rating sowie die vollständige MEES-Konformität bis 2030.



Mit dem Ankauf baut die BHRE Group ihr Portfolio erstmals außerhalb Deutschlands aus. Die Investition in London ist Teil einer langfristig angelegten Diversifizierungsstrategie, die München strategisch ergänzt. Die britische Hauptstadt gilt als globaler Immobilienstandort mit hoher Markttransparenz und stabilen Fundamentaldaten. Laut aktuellen Prognosen wird der Büromarkt 2026 mit bis zu 15 Milliarden Pfund das stärkste Investitionssegment in Großbritannien darstellen – allein in London wird mit einem Transaktionsvolumen zwischen 10 und 12 Milliarden Pfund gerechnet.



„Diese Akquisition ist ein Meilenstein unserer internationalen Strategie. Wir beobachten den Londoner Markt seit Längerem und sind überzeugt von seiner nachhaltigen Relevanz als globaler Wirtschafts- und Innovationsstandort“, sagt Marcel Wnendt, CEO der BHRE Group. „Für uns ist es nicht nur eine Frage der Geografie, sondern des Mehrwerts für unser Portfolio. Wir planen den Aufbau einer langfristigen Präsenz – mit Augenmaß, klarer ESG-Ausrichtung und Fokus auf Qualität.“



Die Immobilie wird in das Core- und Core-plus-Portfolio der Gruppe integriert. Vorrang haben dabei eine gesicherte Einnahmenbasis, hohe technische Standards und starke ESG-Performance. Während der Fokus zunächst auf Büroimmobilien in zentralen Londoner Lagen liegt, zeigt sich die BHRE Group auch offen für selektive Wohn- und Hospitality-Investments, sofern diese den Investmentkriterien entsprechen. Die Verwaltung des Objekts erfolgt vor Ort durch professionelle Dienstleister, während die strategische Steuerung beim Münchener Investmentteam verbleibt.



„London bleibt ein Magnet für internationales Kapital – dank Marktstabilität, Reife und Transparenz. Der Markteintritt der BHRE Group zeigt eine strategisch fundierte Herangehensweise an grenzüberschreitende Investitionen. Die Zusammenarbeit war durchweg professionell und zielgerichtet“, erläutert Oliver Bamber, UK Board Director, Central London & International Investment bei Savills, der die Transaktion beratend begleitet hat.