Markteinritt in Hamburg - JLL startet Vertrieb von Eigentumswohnungen

Nach Berlin und Frankfurt ist JLL nun in Hamburg mit einem Landmark-Projekt gestartet: Der Vertrieb von Eigentumswohnungen im Projekt „Roots“, dem derzeit höchsten im Bau befindlichen Holz-Wohnhochhaus Deutschlands hat begonnen. Auftraggeber ist der Projektentwickler Garbe Immobilien-Projekte, der den Verkauf mit dem Immobiliendienstleister gemeinsam betreuen wird.

