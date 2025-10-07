Marktdynamik am Düsseldorfer Investmentmarkt weiterhin zurückhaltend

In den ersten drei Quartalen 2025 verzeichnete der Düsseldorfer Investmentmarkt einen Umsatz in Höhe von 653 Millionen Euro, was einem Umsatzrückgang um ein Drittel gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse von CBRE.



.

„Die nachgefragten Kaufpreise für Büroimmobilien erreichen mittlerweile Marktniveau, dennoch bleibt die tatsächliche Ankaufsdynamik auf Core-Produkteverhalten, obwohl die Nachfrage durchaus vorhanden ist. Meistens steht hinter einer Core-Transaktion eine Sondersituation, wie das Zusammenspiel von objektspezifischer Attraktivität, Mieterbesatz und weiteren Faktoren – und oftmals kaufen dann Asset- und Fondsmanager im Auftrag bestimmter Kunden, oder eigenkapitalstarke Privatinvestoren wie Family Offices, vermögende Einzelpersonen oder private Immobiliengesellschaften. Value-Add-Immobilien werden derzeit selten angeboten, sind aber sehr gefragt, was das Transaktionsvolumen niedriger ausfallen lässt“, sagt Georg Hölz, City Lead & Head of Investment Rhein-Ruhr bei CBRE.



Objekte im Core-/Core-Plus-Segment machten in den ersten drei Quartalen einen Anteil von 59 Prozent aus und lagen damit relativ deutlich höher als im Vorjahreszeitraum, wo ihr Anteil knapp 41 Prozent betrug. Objekte mit Wertsteigerungspotential machten weiterhin circa ein Drittel des Transaktionsvolumens aus. Bei der Spitzenrendite für erstklassige, moderne Büroimmobilien in absoluter Top-Lage am Düsseldorfer Markt ließ sich eine leichte Kompression um 0,2 Prozentpunkte im Vergleich zur Jahresmitte 2025 beobachten. In den City-Randlagen und peripheren Teilmärkten blieben die Renditen stabil.



Im bisherigen Jahresverlauf lag der Fokus des Investitionsgeschehens auf dem mittleren Größensegment zwischen 20 und 50 Millionen Euro. Großtransaktionen oberhalb der 100-Millionen-Euro-Marke blieben jedoch weiterhin aus.



Die mit Abstand stärkste Assetklasse waren weiterhin Büroimmobilien, auf die 49 Prozent der Investitionen in den ersten drei Quartalen 2025 entfielen, gefolgt von Logistikimmobilien, die 25 Prozent der Gesamtinvestitionen ausmachten. Jeweils acht Prozent entfielen auf Wohnimmobilien ab 50 Einheiten sowie Einzelhandelsobjekte.



Stärkste Nettokäufer waren in den ersten drei Quartalen vor allem Privatinvestoren, Family Offices und private Immobiliengesellschaften, gefolgt von offenen Immobilien- und Spezialfonds. Der Anteil von Portfoliotransaktionen stagnierte in den ersten neun Monaten 2025 bei 15 Prozent und behielt damit seinen Anteil am gesamten Transaktionsvolumen bei. „Der Düsseldorfer Investmentmarkt bleibt ein Markt für selektive Investoren, die eher werteorientiert als spekulativ agieren“, sagt Hölz. Ausländische Investoren verstärkten derweil ihre Aktivitäten am Düsseldorfer Markt deutlich. So hatte 30 Prozent des hier in den ersten drei Quartalen investierten Kapitals seinen Ursprung im Ausland. Im gleichen Vorjahreszeitraum betrug dieser Anteil lediglich zwölf Prozent.



„Derzeit haben sich einige Investoren bei den laufenden Transaktionen Exklusivität gesichert, , sodass bei erfolgreichem Abschluss im Gesamtjahr 2025 ein Investitionsvolumen von einer Milliarde Euro erzielbar ist“, prognostiziert Hölz.