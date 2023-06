Marktbelebung am Düsseldorfer Investmentmarkt

Im 2. Quartal hat sich am Düsseldorfer Investmentmarkt eine gewisse Marktbelebung eingestellt, nachdem das Transaktionsvolumen des Gesamtmarktes nunmehr seit Monaten auf einem sehr niedrigen Niveau verweilt. Viele Investoren haben die vergangen Monate im Übrigen dazu genutzt, ihre Strategien zu überarbeiten, sodass aktuell einige Veränderungen in den Investitionsprofilen festzustellen sind. Das erste Quartal 2023 war geprägt von der üblichen Zurückhaltung zu Beginn jedes Jahres, verbunden mit einer mittlerweile deutlich abflachenden Zinskurve.

.

Nachdem sich der Investmentmarkt in den Jahren 2020 und 2021 nach einer kurzen Delle zu Beginn der Pandemie recht robust gezeigt hatte und auch das Preisniveau von 2019 im Wesentlichen halten konnte, macht dem Gewerbeimmobilienmarkt die Zinsentwicklung seit dem Frühjahr 2022 doch erheblich zu schaffen.



Aufgrund der sukzessiv schlechter werdenden Finanzierungsbedingungen im letzten Jahr haben sich An- und Verkaufsprozesse bis zum Spätherbst 2022 erheblich verzögert und mussten teilweise abgesagt werden. Erst zum Ende 2022 hat sich der Markt hier stabilisiert, sodass zum Jahreswechsel noch eine gewisse Marktbelebung zu verzeichnen war.



Im Bezug auf die 1A-Lagen dominiert derzeit klar das Geschäft mit Privatinvestoren und Transaktionsvoluminas unter 20 Mio. Euro pro Asset. Transaktionen im höheren Volumenbereich mit klassischerweise institutionellen Anlegern finden deutlich selektiver statt, da sich die Finanzierungsbedingungen und die Renditeerwartungen hier ebenfalls verändert haben.



Ein weiteres großes Thema ist derzeit der Fokus auf Nachhaltigkeit. Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) spielen eine zunehmend wichtigere Rolle im Gewerbeimmobilienmarkt. Investoren legen verstärkt Wert auf energieeffiziente Gebäude, umweltfreundliche Materialien und sozial verantwortliches Immobilienmanagement. Grüne Zertifizierungen und Nachhaltigkeitsstandards gewinnen an Bedeutung und beeinflussen zunehmend die Entscheidungen.



Bezogen auf die Fußgängerzone von Düsseldorf, war in den letzten 18 Monaten eine gewisse Transaktionsaktivität zu verzeichnen, insbesondere auf der Königsallee. Lührmann konnte die Grabenstraße 10 an einen lokalen Privatinvestor vermitteln [wir berichteten]. Das geschichtsträchtige Haus Neustraße 39 und Ecke Bolkerstraße wurde von Lührmann an ein Family Office vermittelt.



Die Geschäftshäuser Schadowplatz 18 und Schadowstraße 74 wurden ebenfalls an private Family Offices veräußert. Die Schadowstraße 26 wurde innerhalb weniger Jahre zum zweiten Mal verkauft; neuer Eigentümer ist ein Eigennutzer aus Düsseldorf. Das Haus wird derzeit umgebaut. Spektakulär waren zudem gleich mehrere Zukäufe der Centrum Gruppe im Bereich Königsallee zwischen der Königstraße und Steinstraße für das Calatrava Projekt. Allen voran mit dem Ankauf des prestigeträchtigen Hauses KÖ 42 der Familie Franzen [wir berichteten]. Im hinteren Teil der Königsallee haben die Häuser mit der Hausnummer 86 und 92 den Besitzer gewechselt – Verkäufer beider Häuser war die MEAG. Der Neubau Joachim-Erwin-Platz 3 wurde an Conren Land vermittelt [wir berichteten].



Aktuell sind vor allem moderne Mixed Use Objekte gefragt. Weiterhin spannend bleibt die Sparte Value-Add. Dazu ist das Lage-Kriterium weiterhin das Maß der Dinge. Auf der Königsallee sehen wir derzeit am südlichen Ende Verkaufspreisfaktoren in Höhe von durchschnittlich dem 23- bis 24-fachen der Jahresnettomiete. Im vorderen Kö-Teil Richtung Norden sprechen wir über mindestens 10 Faktoren mehr, und somit weiterhin über Liebhaberpreise.



Der Altstadtbereich mit der Flinger Straße, der Grabenstraße und der Mittelstraße ist durchschnittlich mit dem 23- bis 25-fachen der Jahresnettomiete zu bewerten. Hier spielt auch das deutlich in die Jahre gekommene Gebäudealter (der meisten der dort befindlichen Gebäude) eine Rolle. Die Schadowstraße bewerten wir derzeit – je nach Zustand, Lage, Volumen und Vermietungssituation mit einem Multiplikationsfaktor von 24- bis 27-fach. In Ausnahmefällen Richtung Königsallee oder bei Neubauten in guter Lage mit maximal dem 28- bis 30-fachen.



„Zusammenfassend kann man sagen, dass die Nachfragesituation in Düsseldorf, ähnlich wie im gesamten Bundesgebiet im Jahr 2022 als sehr selektiv zu beschreiben war. In diesem Jahr hat sich die Nachfrage aber bereits deutlich erhöht. Hier sind Privatinvestoren und Family-Offices derzeit klar führend. Auf der Angebotsseite sind jedoch weiterhin nur sehr wenige Immobilien in der 1A-Lage verfügbar, sodass in Summe die Nachfrage das Angebot weiterhin bei weitem übersteigt“, so Hendrik Poggemann, Geschäftsführender Gesellschafter Lührmann Düsseldorf.