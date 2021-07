Marktanteil der Service-KVGs liegt bei offenen Spezialfonds bei 55 %

Der Marktanteil der Service-KVGs im Bereich offene Immobilien-Spezialfonds liegt bei rund 55 Prozent, wie eine aktuelle Auswertung der BVI-Statistik zeigt. Von den Nettomittelzuflüssen des Jahres 2020 flossen rund 55 Prozent in Fonds einer der drei Service-KVGs Intreal, Hansainvest und Universal Investment. Die verbleibenden 45 Prozent gingen an Fonds von Management-KVGs. Dies sind Asset Manager, die selbst über eine KVG-Lizenz verfügen und so ihre Fonds nicht über eine Service-KVG auflegen und ausweisen lassen. 2020 investierten institutionelle Investoren netto rund 9,4 Mrd. Euro in offene Immobilien-Spezialfonds.

„Mehr als die Hälfte der Gelder, die institutionelle Anleger in offene Immobilien-Spezialfonds investierten, flossen in Fonds, die von einer Service-KVG initiiert und administriert werden. Dies bestätigt den Trend zur Arbeitsteilung in Administration einerseits und Management der Immobilien andererseits. Das Prinzip der Service-KVG hat sich mittlerweile endgültig am Markt etabliert. Da regulatorische und sonstige administrative Anforderungen immer weiter zunehmen – Stichwort ESG –, ist davon auszugehen, dass die Service-KVGs weiter an Bedeutung gewinnen werden“, kommentiert Michael Schneider, Geschäftsführer der Intreal.



Der Marktanteil der Service-KVGs im Bereich offene Immobilien-Spezialfonds ist in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich gestiegen. Lag er 2012 noch bei rund 21 Prozent, stieg er bis 2015 auf 63 Prozent und erreichte damit seinen vorläufigen Höchstwert.



Der Marktanteil der Service-KVGs verteilt sich laut BVI-Statistik auf drei Unternehmen – auf Hansainvest, Intreal und Universal Investment. Die vierte Service-KVG Institutional Investment Partners (2IP) ist nicht Mitglied im BVI und findet sich daher nicht in der Statistik wieder.