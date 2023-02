Markt für Rechenzentren wächst trotz schwieriger Marktlage

Der Markt für Rechenzentren ist auch im Jahr 2022 weitergewachsen. Die kumulierte Rechenleistung stieg in diesen Märkten im vergangenen Jahr um rund 1.020 Megawatt – trotz Kosteninflation und Energieengpässen.

Trotz des Kostendrucks und der Energieknappheit ist der Markt für Rechenzentren auch im Jahr 2022 weitergewachsen. Das zeigt der aktuelle „Data Centre Report“ von Knight Frank in Zusammenarbeit mit DC Byte, einem Spezialisten für Data-Centre-Brancheninformationen, der die elf Rechenzentren-Standorte London, Frankfurt, Berlin, Amsterdam, Paris, Mailand, Madrid, Kopenhagen, Stockholm und die Vereinigten Arabischen Emirate untersucht. Die kumulierte Rechenleistung stieg in diesen Märkten im vergangenen Jahr um rund 1.020 Megawatt – trotz Kosteninflation und Energieengpässen.



Ben Stirk, Partner und Co-Head of Global Data Centres bei Knight Frank, sagt: „Obwohl das vergangene Jahr einige Herausforderungen für den Rechenzentrumsmarkt mit sich brachte, entwickelt sich die Branche in der EMEA-Region schnell weiter. Die Betreiber konkurrieren um Grundstücke, erschließen neue Standorte und erhöhen die Marktabdeckung. Diese Expansion wird sich auch 2023 in der gesamten EMEA-Region fortsetzen.“



Laut Data Centre Report ist vor allem die steigende Nachfrage nach Cloud-Computing-Services in den etablierten Kernmärkten Frankfurt, London, Amsterdam, Paris und Dublin (FLAP-D) für die anhaltend positive Entwicklung verantwortlich. Dieses Wachstum begünstigt dem Bericht zufolge die Verbreitung von Hyperscale-Rechenzentren im Kerngebiet – aber auch die Expansion an sekundären Standorten in der Region. So erwiesen sich Berlin, Madrid, Kopenhagen, Stockholm, Mailand und die Vereinigten Arabischen Emirate als Wachstumsmärkte.



Berlin hat sich mit einem Zuwachs von 147 Megawatt IT-Leistung im vergangenen Jahr als zweitgrößter deutscher Markt etabliert. Begünstigt wird die Entwicklung in der deutschen Hauptstadt laut Report durch ein reichhaltiges Angebot an Grundstücken, eine große Erwerbsbevölkerung und ein Stromnetz mit vergleichsweise frei verfügbaren Kapazitäten. Während sich das Gesamtangebot an Rechenzentrums-Power in Berlin im Jahr 2019 noch auf rund 96 Megawatt belief, wuchs die Entwicklungspipeline an der Spree bis Ende 2021 auf fast 259 Megawatt an. Besonders aktiv sind in der Hauptstadtregion der Großanbieter NTT und der recht neue Marktteilnehmer Vantage. Frankfurt am Main ist hingegen nach wie vor der größte deutsche Markt für Rechenzentren. Das Gesamtangebot an IT-Kapazitäten liegt dort inzwischen bei fast 1,5 Gigawatt.