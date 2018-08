Marketing-Dienstleister mietet 2.500 m² Lagerfläche in Leipzig

Ein bundesweit tätiger Marketing-Dienstleister, der sich auf die Verkaufsförderung im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels spezialisiert hat, hat rd. 2.500 m² Lagerfläche in einem modernen Gewerbeobjekt mit rd. 20.000 m² Mietfläche im Umfeld der „Neuen Messe Leipzig“ angemietet. Das Unternehmen erweitert damit im Rahmen der Unternehmensexpansion sein bundesweites Zentrallager. Bei dem Vermieter handelt es sich um einen regionalen Projektentwickler und Bestandshalter. Mietbeginn ist am 01.12.2018. Die Immobilienberater des “Aengevelt-Kompetenzzentrums Industrie & Logistik" mit Sitz in Leipzig vermittelten den Mietvertrag.

„Bei der Anmietung überzeugte die moderne Immobilie mit ihren flexibel aufteilbaren Lagerflächen, die eine exakte Umsetzung der Kundenwünsche gemäß des Expansionsbedarfs ermöglichten“, erklärt Marcus Babick, Vermietungsexperte von Aengevelt Leipzig, und ergänzt: „Die verkehrsgünstige Lage des Standortes mit direkter Anbindung an die A14 und die B2 und seine Nähe zum Flughafen Leipzig/Halle spielten im Rahmen der Anmietungsentscheidung ebenfalls eine bedeutende Rolle.“