Markenrechte und Domains der Signa-Gruppe kommen unter den Hammer

Nach Inventar und Immobilienbesitz folgt nun die nächste Auktionsrunde im Signa-Insolvenzverfahren: Markenrechte und Internet-Domains von Karstadt, Elbtower und zahlreichen Projektentwicklungen stehen zum Verkauf. Auch prominente Signa-Marken wie „Signa Development“ oder die Domain ohnebenko.com sind im Paket enthalten. Die Zuschläge erfolgen am 16. Januar 2026.

.

Zu haben sind etwa die Marken „Signa“ (Rufpreis: 5.000 Euro), „Signa Holding“ (Rufpreis: 1.200 Euro) oder „Signa Development“ (Rufpreis: 200 Euro) sowie die zugehörigen Internet-Domains. Aber auch die Markenrechte und Domains von Immobilienprojekten wie „An der Hauptwache“ in Frankfurt, „The Heritage“ in Düsseldorf, „Zwei hoch Fünf“ in Stuttgart oder „Villa Eden“ am Gardasee sind Teil der Auktion.



Insgesamt 179 Positionen kommen unter den Hammer, darunter auch Domain-Konvolute rund um Karstadt (Rufpreis: 1.200 Euro), Elbtower (Rufpreis: 1.200 Euro) oder Villa Ansaldi (Rufpreis: 600 Euro). Ebenfalls zu ersteigern sind Domains wie ohnebenko.com (Rufpreis: 500 Euro) oder nichtmitbenko.de (Rufpreis: 50 Euro).



Durchgeführt wird die Versteigerung vom Auktionshaus Aurena. Gebote sind bereits möglich, die Zuschläge erfolgen am 16. Januar 2026 ab 9:00 Uhr.