Laut einer Analyse von Savills haben Factory-Outlet-Center (FOC) in den letzten Jahren in Europa an Attraktivität gewonnen, da viele Konsument:innen ihre Ausgaben für Nicht-Basiskonsumgüter – darunter Kleidung, oder auch Luxusgüter wie Uhren und Schmuck – einschränken und stattdessen mehr für heruntergesetzte Markenartikel ausgeben, die vornehmlich in Outlet-Stores erhältlich sind.

[…]