Mark Wolter wird neuer Deutschland-Chef bei La Française

Mark Wolter wird Country Head Germany und Managing Director von La Française Real Estate Managers (REM) - Germany. Der Immobilienprofi kommt von Deka Immobilien, wo er zuletzt als Managing Director und Head of Real Estate Fund Management Institutional tätig war.

Die La Française Gruppe hat Mark Wolter zum Country Head-Germany und Managing Director von La Française REM - Germany ernannt. Zwei Jahre nach der Übernahme der Veritas-Gruppe ist die personelle Weiterentwicklung „die logische Konsequenz von zwei bedeutenden Entwicklungen im strategischen Businessplan für Deutschland“, ihrem zweiten Heimatmarkt.



Jens Göttler, derzeitiger Country Head und Managing Director von La Française REM in Deutschland, hat erfolgreich die Weichen für zukünftiges Wachstum gestellt. Er war maßgeblich daran beteiligt, La Française auf dem deutschen Markt zu positionieren und die gelungene Integration und anschließende Verschmelzung der ehemaligen Veritas-Gesellschaften umzusetzen. Mit Erreichen dieses wichtigen Meilensteins hat Göttler in Abstimmung mit dem Management-Team beschlossen, sich zurückzuziehen und die Leitung an die nächste Generation zu übertragen.



„Ich freue mich, meine langjährige Erfahrung in der Immobilienbranche, verschiedenen Anlageperspektiven und Kultur bei La Française einbringen zu können. Deutschland ist ein dynamischer Markt, der viel Potenzial in Sachen Produkt- und Marktentwicklung birgt. Ich bin gespannt, bei La Française einzusteigen und die Position der Gruppe in Deutschland weiter zu stärken“, so Mark Wolter.



Mark Wolter begann seine Karriere 1998 bei der Arthur Andersen Real Estate GmbH als Berater. Seit 2001 war er bei Generali Immobilien und seit 2008 bei der Schroder Property Kapitalanlagegesellschaft GmbH als Managing Director und Head of Fund Management Germany tätig. Von 2010 bis heute arbeitete er bei Deka Immobilien als Managing Director und Head of Real Estate Fund Management Institutional.



Er wird von dem Führungsteam der La Française Systematic Asset Management unterstützt – ein Team aus drei Geschäftsführern, jeder mit spezifischen Verantwortungsbereichen (vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden):



• Berit Hamann, Managing Director Operations

• Dennis Jeske, Managing Director Portfoliomanagement

• Kay Scherf, Managing Director Sales & Marketing



Das Immobilienteam wird von Mark Wolter und Sandra Metzger, stellvertretende Geschäftsführerin von La Française REM – Germany geleitet.