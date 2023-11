Mark Scharpenack wird Product Manager bei Docunite

Das Wuppertaler Proptech baut seine Führungsebene mit dem Software Experten Mark Scharpenack aus. Er verfügt über mehrjährige Erfahrung auf Konzern- und Agenturseite. Der Product Manager soll Docunite unterstützen, seine Produktentwicklung noch konsequenter an den Markt- und Kunden-Anforderungen auszurichten.

.

Der neue Product Manager verfügt über einen Bachelor-of-Science-Abschluss in Wirtschaftsinformatik. In seine neue Position bringt Scharpenack rund sieben Jahre Erfahrung aus verschiedensten Bereichen der Software-Entwicklung ein. So arbeitete er bereits knapp drei Jahre als Produktmanager für einen Marktführer im Bereich Qualitätsmanagementsysteme. Zwei Jahre lang war er Product Owner und Agiler Projektmanager in einer großen Full-Service-Agentur für Web-Dienstleistungen. In derselben Agentur avancierte er danach zum People Manager mit Verantwortung für 30 Software-Entwickler. Außerdem war er Agiler Projektmanager in der IT-Tochter eines deutschen Modekonzerns. „Marks gebündeltes Know-how ergänzt unser Unternehmen perfekt. Er wird Innovation und Wachstum vorantreiben“, konstatiert Docunite-Geschäftsführer Patrick Penn.