Marjoke Breuning bleibt Präsidentin der IHK Region Stuttgart

Die neue Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart mit ihren 100 gewählten Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Stadtkreis Stuttgart und den fünf Landkreisen der Region hat ihre Arbeit aufgenommen und in einem digitalen Beschlussverfahren Marjoke Breuning, geschäftsführende Gesellschafterin der Maute-Benger GmbH, mit überwältigender Mehrheit als Präsidentin in ihrem Amt bestätigt. Auf Breuning entfielen 82,8 Prozent der Stimmen, bei einer Gesamtbeteiligung von 99 Prozent. Gegenkandidaturen gab es keine.

Die wiedergewählte IHK-Präsidentin freute sich über den Vertrauensbeweis und kündigte an, sich mit voller Kraft auf die wichtigen Sachthemen zu konzentrieren, die den rund 160.000 Mitgliedsunternehmen auf den Nägeln brennen würden. „Es kommt jetzt darauf an, insbesondere jene Unternehmen, die aufgrund der Pandemie in eine existenziell schwierige Lage gekommen sind, gut durch diese Krise und aus der Krise heraus zu begleiten“, so Breuning nach ihrer Wahl. Das gelte insbesondere für den stationären Fachhandel, Gastronomie, Hotellerie und Touristik, die Kultur-, Event- und Messewirtschaft. Erneut forderte die IHK-Präsidentin angesichts der wirtschaftlichen Dimension der Pandemie eine Öffnungsstrategie der Politik.



Neben Marjoke Breuning wurde Wilfried Porth, Personalvorstand der Daimler AG und Chef von Südwestmetall als Vizepräsident der Gesamtkammer wiedergewählt. Weiterer Vizepräsident aus den Reihen der Bezirkskammern für die kommende Periode wird der wiedergewählte Präsident der Bezirkskammer im Rems-Murr-Kreis Claus Paal, Geschäftsführer der A+V Automation und Verpackungstechnik GmbH. Paal folgt in dieser Funktion auf den verstorbenen Vizepräsidenten der Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen, Heinrich Baumann.