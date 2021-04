Maritim plant „Notverkäufe“

Die Hotelbranche leidet wie kaum eine andere Branche unter den Auswirkungen der Pandemie. Wegen der immer dünner werdenden Luft kündigte die Hotelkette Maritim nun an, sich von einem Teil ihrer Standorte zu trennen. Welche Standorte auf der Liste stehen, ist noch nicht bekannt.

.

Das Familienunternehmen, das aktuell 40 Hotels, 29 davon Inlands, betreibt, habe einen Liquiditätsverlust von 140 Millionen Euro verkraften müssen. Im ersten wie im zweiten Lockdown fiel 90 Prozent des Umsatzes an fast allen Maritim-Hotelstandorten weg. Staatliche Hilfen sind laut der Firmeninhaberin Monika Gommolla nahezu ausgeblieben, es seien bisher nur zwei Millionen Euro ausgezahlt worden. „Dies erweckt den Eindruck, dass der größere Mittelstand in den betroffenen Branchen sich selbst überlassen und so kaputt gemacht wird", so Gommolla gegenüber der Presse.



Brancheneinschätzungen wird sich die Lage für Hotels auch nicht so schnell ändern, da die Pandemie die europäischen Länder noch in den nächsten Wochen im Griff haben wird. Laut Gilbert Ghammachi, Partner bei MRP Hotels, liegt die Auslastung derzeit in den meisten europäischen Städten bei fünf bis zehn Prozent. Eine Vielzahl an Konferenzen für dieses Jahr wurde bereits abgesagt. Besonders in den Stadthotels sei das Recovery-Szenario aber stark abhängig von Mikrolage und Hotelprodukt. Demnach würden sich Leisure-geprägte Städte wie Hamburg und Salzburg schneller erholen als andere Städte. Die Ferienhotellerie wird generell als krisensicherer eingeschätzt.