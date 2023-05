Maritim eröffnet Hotel in Ingolstadt

Das Maritim Hotel und Congress Centrum Ingolstadt feiert in Kürze seine Eröffnung. In direkter Donau-Lage spricht das Hotel sowohl Businessgäste als auch Privatreisende an. Das Hotel verfügt über 223 modernste Zimmer und Suiten, davon 191 Doppelzimmer der Classic, Comfort und Superior Kategorie sowie 32 Suiten im Luxussegment mit bis zu 133 m². Die offizielle Eröffnung ist für den 01. Juni 2023 geplant.

.

Das Maritim Hotel Ingolstadt ist direkt mit dem ebenfalls neu erbauten Congress Centrum verbunden, das auch von der Maritim Hotelgesellschaft betrieben wird. Für die Leitung des Teams ist Direktor Jan Lohrmann (41) verantwortlich, der bereits die Voreröffnungsphase erfolgreich begleitet hat. „Schon jetzt ist die Nachfrage enorm, im Juni sind wir nahezu ausgebucht. Dazu kommen täglich Anfragen für Feiern wie Hochzeiten oder andere Events. Auch das Congress Centrum ist laut des Betreibers bereits außerordentlich gut belegt, im Herbst ebenfalls fast ausgebucht. Das ist für uns ein hervorragender Start, über den wir uns natürlich sehr freuen“, bilanziert der Hotelchef.



Ein Start, der beim großen Festakt am Montag, 19. Juni 2023, mit allen Projektbeteiligten und geladenen hochrangigen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur im neuen Maritim Hotel und Congress Centrum Ingolstadt gewürdigt wird. Dann werden auch die modernen und großzügigen Veranstaltungskapazitäten erstmals umfassend genutzt: Das Hotel selbst verfügt über einen 170 m² großen Saal für 152 Personen. Im 4. Obergeschoss bietet eine Rooftop Terrasse mit Schlossblick vielfältige Möglichkeiten für festliche Veranstaltungen und Incentives. Gastronomisches Herzstück des neuen Maritim Hotels ist das Restaurant „Danubio“ mit weitläufiger Terrasse und Blick auf die Donau, ergänzt durch das Bistro „Ingold“ mit gehobener internationaler Küche mit bayerischen Akzenten sowie das Café „barRista“ und die Pianobar mit Live-Musik.



Das neue Maritim Hotel Ingolstadt an der Schloßlände 24 liegt in direkter Nachbarschaft vom Neuen Schloss mit der Hauptsammlung des Bayerischen Armeemuseums und der Audi Akademie, die historische Altstadt erreicht man fußläufig. Eine komfortable An- und Abreise ist garantiert, der Hauptbahnhof ist lediglich 4 km entfernt, von der Autobahn sind es nur 5 Minuten Fahrtzeit, im Hotel und Congress Centrum stehen ausreichend Stellplätze sowie E-Ladestationen zur Verfügung.