Mario Strunk leitet LBBW-Niederlassung in Stuttgart

Mario Strunk ist seit Mai neuer Niederlassungsleiter der LBBW Immobilien Development GmbH in Stuttgart. Der 39-Jährige ist in dieser Position Projektverantwortlicher für Baden-Württemberg und die angrenzenden Metropolregionen und erster Ansprechpartner für neue Projektentwicklungen und Akquise-Chancen.

.

Mario Strunk hat an der Universität Stuttgart studiert und 2009 sein Diplom (Bauingenieur, Baubetriebslehre, Bauphysik) abgelegt. 2013/2014 hat er an der IREBS Immobilienakademie eine Weiterbildung als Immobilienökonom absolviert. Er kommt von der Instone Real Estate Development GmbH, wo er als Leiter Projektentwicklung für mehrere Großprojekte im Raum Stuttgart verantwortlich war. Zuvor war er als Prokurist des Projektentwicklers GeRo Real Estate AG tätig. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.



„Wir freuen uns sehr, dass Mario Strunk das Team der LBBW Immobilien-Gruppe verstärkt“, sagt Uwe Jaggy, Geschäftsführer der LBBW Immobilien Development. „Als ausgewiesener Immobilienexperte mit langjähriger Erfahrung in der Projektentwicklung wird er künftig unsere anspruchsvollen Großprojekte im Bereich Immobilien Development mitverantworten.“