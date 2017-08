Mario Hammer verstärkt Fortis als Leiter Technische Projektentwicklung

Mario Hammer

Mit Mario Hammer (36) hat die Fortis Group seit Anfang Juli einen ausgewiesenen Experten als Leiter Technische Projektentwicklung an Bord. Er wird vor allem intern für das Baucontrolling der Projekte verantwortlich sein, die Revitalisierung und Sanierung der Altbauprojekte, die das Unternehmen erwirbt, leiten und betreuen. Unter ihm werden die jeweiligen Objekte einem Team an Projektleitern zugeteilt, die dann als Ansprechpartner für die Sanierung der Gemeinschaftsflächen sowie die Sanierung der Wohnungen durch die Käufer zur Verfügung stehen.

„Wir werden in den kommenden Jahren als Bestandsentwickler für Wohnimmobilien mit Fokus auf Berlin und Potsdam weiter wachsen. Dafür brauchen wir Profis wie Mario Hammer„, so Fortis-Geschäftsführer Mark Heydenreich.



Und die von Heydenreich angesprochene Ankaufstour wird zügig umgesetzt. Nachdem der Bestandsentwickler im ersten Halbjahr 2017 sechs Objekte mit einem Ankaufsvolumen von ca. 30 Millionen Euro erworben hat, konnte Fortis ein weiteres Wohnhaus in Berlin-Charlottenburg ins Portfolio aufnehmen. Die Neu-Akquisition liegt in der Rönnestraße 6, in einer nachgefragten Lage zwischen dem S-Bahnhof Charlottenburg und dem Lietzensee. Das Wohn- und Geschäftshaus wurde um 1897 erbaut und verfügt über 15 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 1.331 m². Das Dachgeschoss mit 250 m² ist bislang nicht ausgebaut. Das Haus fügt sich ein in eine Reihe von Gründerzeitbauten in der Straße und im gesamten Viertel nahe dem Stuttgarter Platz. “Wir haben bereits gute Erfahrungen mit der Sanierung eines Wohnhauses am Riehlufer, ebenfalls in der Nähe des Lietzensees, gemacht„, so Heydenreich. „Charlottenburg ist eine Top-Wohnlage mit hervorragender Anbindung an Kultur, Shopping und Erholung. In der Liegenschaft Rönnestraße werden wir den Bestand behutsam sanieren und dabei so viel wie möglich vom Altbaucharme erhalten. Weiterhin sind zur Steigerung des Wohnkomforts neue Balkone zum Hof sowie ein Aufzug geplant. Das Dachgeschoss soll zu zwei neuen Wohnungen mit einem offenen und weitem Blick über den Westen Berlins ausgebaut werden.“



Potsdam rückt in den Fokus

„Wir wollen weiter wachsen. Aktuell haben wir sechs Projekte im Vertrieb, weitere sechs befinden sich in der Aufbereitung und werden sukzessive bis zum Frühjahr kommenden Jahres in den Vertrieb starten„, so Heydenreich. Die Objekte liegen in den Berliner Stadtteilen Charlottenburg, Schöneberg, Schmargendorf, Tiergarten und Kreuzberg. Eines der erst kürzlich angekauften Objekte liegt aber auch in der Brandenburger Vorstadt in Potsdam [Fortis tätigt Erstinvestment in der Brandenburger Vorstadt]. “Damit erweitern wir den regionalen Fokus unseres Ankaufsprofils und werden künftig neben guten Lagen in Berlin auch attraktive Objekte in der Region Potsdam prüfen." Das voraussichtlich erzielte Umsatzvolumen für die kommenden drei Jahre wird sich laut des Geschäftsführers auf insgesamt rund 55 Millionen Euro belaufen.