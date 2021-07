Wien: Marina Tower feiert Dachgleiche

Der Marina Tower, mit 140 m Höhe und 44.850 m² Nutzfläche, markanter Architektur und einzigartiger Lage an der Donau der vielleicht spektakulärste Wohnturm der Bundeshauptstadt, hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Am 21. Juli konnte die Dachgleiche gefeiert werden.

.

Der Turm, ein Joint Venture der Buwog und ihres Projektpartners IES Immobilien, erfreut sich außerordentlich hoher Nachfrage. Etwas weniger als ein Jahr vor Fertigstellung sind dreiviertel der in 41 Stockwerken entstehenden 511 Wohneinheiten, darunter sechs besonders exklusive Penthäuser in den obersten Etagen, verkauft.



„Mit dem Marina Tower können wir ein einzigartiges Angebot machen“, sagt Buwog- Geschäftsführer Andreas Holler: „Ein Wohnturm, der auch an internationalen Maßstäben gemessen, herausragende Qualität bietet, an einem Standort, der rasche Erreichbarkeit des Stadtzentrums und des Flughafens mit einer wunderschönen Lage direkt am Wasser, zwischen den Freizeitparadiesen Donau / Donauinsel und Prater verbindet, ist offensichtlich ein Erfolgsmodell, das vom Wiener Markt bestens angenommen wird.“



„Die starke Nachfrage ist eine großartige Bestätigung dafür, dass wir den Puls der Zeit getroffen haben und am rechten Donauufer Wohnraum anbieten, der nicht nur über eine tolle Aussicht verfügt, sondern auch sonst alle Stücke spielt“, so David Hofmann, ebenfalls Geschäftsführer der Marina Tower Holding GmbH. „Unsere großzügigen Penthouse-Wohnungen mit bis zu 120 m² großen privaten Dachterrassen sind natürlich ein besonderes Highlight.“



Der Marina Tower wurde bereits von klimaaktiv und ÖGNI (Österreichische Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft) ausgezeichnet.