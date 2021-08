Östlich von Gera, im Gewerbegebiet Korbwiesen in Korbußen, hat die Logivest eine circa 2.000 m² große Produktions- und Lagerhalle an die Marigan Bio Extracts GmbH vermittelt. Der Anbieter von Mikroalgenextrakten für die pharmazeutische und kosmetische Industrie musste seinen bisherigen Standort in der Oberpfalz verlassen und war kurzfristig auf der Suche…

