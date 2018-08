Marienturm im Frankfurter Bankenviertel feiert Richtfest

Richtfest des Marienturms (1 / 2)

© Pecan Development GmbH

Mitten im Frankfurter Bankenviertel, auf der sogenannten Marieninsel, wurde heute das Richtfest für den Marienturm begangen. Der Projektentwickler Pecan Development GmbH errichtet dort im Auftrag des Perella Weinberg Real Estate Fund II LP (PWREF II) das rund 155 Meter hohe Gebäude mit einer Mietfläche von 45.450 m² auf 38 Geschossen. Zum ersten Quartal 2019 wird das Hochhaus fertiggestellt. Der Marienturm an der Taunusanlage 9-10 entsteht als Teil des Büroensembles Marieninsel, zu dem auch das 40 Meter hohe Marienforum mit zehn Geschossen und 11.950 m² Mietfläche sowie der angrenzende Marienplatz gehört. Der Bau des Marienforums ist bereits abgeschlossen.

.