Marienturm erreicht Vermietungsquote von 80%

Die international tätige Kanzlei Herbert Smith Freehills LLP hat einen langfristigen Mietvertrag für rund 3.400 m² neue Büroflächen im Marienturm unterzeichnet. Die Sozietät plant den bisherigen Frankfurter Standort mit ca. 100 Mitarbeitern Ende 2022 in den Marienturm zu verlagern.

