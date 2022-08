Marienburg und Peakside erhalten grünes Licht für Uni-Campus am Rothenbaum

Der Uni Campus Schlüterstraße geht in die Realisierung: Marienburg Real Estate und Peakside Capital Advisors haben für die Um- und Neubaumaßnahmen des „Alten Fernmeldeamts“ grünes Licht vom Bezirksamt erhalten.

