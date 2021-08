Marienburg RE vermietet 7.300 m² Gewerbefläche im Ratinger Logistikpark

Marienburg Real Estate GmbH hat im Auftrag des Eigentümers Peakside Capital Advisors 7.300 m² Gewerbefläche im Logistikpark Ratingen in der Brandenburger Straße / Gothaer Straße 40-44 vermietet.

.

Der Lebensmittelgroßhändler Transfood hat einen langfristigen Mietvertrag über knapp 4.300 m² Hallen- und Bürofläche abgeschlossen. Das ortsansässige Unternehmen importiert hochwertige Lebensmittel, hauptsächlich aus Indien und dem Vereinigten Königreich, und wird mit ca. 40 Mitarbeiten seine neuen Flächen im Logistikpark beziehen.



Als zweiten Mieter konnte das Handelsunternehmen Shine Mart Ltd. gewonnen werden, das seine erste deutsche Niederlassung in Ratingen eröffnen wird. Das aus Großbritannien stammende Unternehmen ist auf den Onlinehandel mit Haushaltwaren spezialisiert und hat ebenfalls einen langfristigen Mietvertrag über 3.130 m² unterzeichnet.



Der Ratinger Logistikpark umfasst insgesamt rund 12.900 m² Mietfläche und ist zu rund 70 Prozent vermietet. Auch für die weiteren Flächen gibt es bereits Vertragsverhandlungen, sodass das Objekt voraussichtlich Ende 2021 voll vermietet sein wird.



„Dank unserer lokalen Marktexpertise und dem Know-how des Teams vor Ort konnten wir in weniger als zwölf Monaten das Objekt am Markt neu positionieren“, so Carsten Schulz-Margeth, Geschäftsführer Marienburg Real Estate GmbH.



Die auf internationale Unternehmen ausgerichtete Immobilie ist in unmittelbarer Nähe zum Düsseldorfer Flughafen gelegen, der in sechs Minuten mit dem Auto über das Autobahnkreuz A44/ A52 erreicht werden kann. Die Ratinger Innenstadt ist 4,5 Kilometer vom Logistikpark entfernt und über den ÖPNV gut angebunden.



Die Realogis GmbH war für beide Mieter beratend und vermittelnd tätig.