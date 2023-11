Marienburg gewinnt Culligan für Business Forum Neuss

Marienburg Real Estate hat im Rahmen einer Transition-to-Green-Strategie im Auftrag von Peakside Capital mit umfangreichen Sanierungs- und Revitalisierungsmaßnahmen im „Business Forum Neuss“ begonnen und als ersten Erfolg einen Mietvertrag über 7.000 m² Bürofläche mit Culligan abgeschlossen. Das Unternehmen wird seine Flächen im Sommer 2024 beziehen.

