Marieke Mantel übernimmt Geschäftsführung der Cube Life

Marieke Mantel

© Tilman Schenk

Die Cube Life GmbH hat Marieke Mantel zur Geschäftsführerin ernannt. Seit Mitte Juni verantwortet die 31-Jährige die Aktivitäten der auf Studenten- und Mikroapartments spezialisierten Hausverwaltungsgesellschaft. In diesem Rahmen treibt sie vor allem den Aufbau der Verwaltung und die Akquise neuer Mandate voran. Cube Life wurde im September 2017 als 100-prozentige Tochter des Kölner Projektentwicklers Cube Real Estate GmbH gegründet.

.

Marieke Mantel bringt mehrere Jahre Erfahrung im Bereich Studentisches und Mikro-Wohnen mit. Vor ihrem Einstieg bei Cube Life arbeitete sie vier Jahre für die Vegis Immobilien Verwaltungs- und Vertriebsgesellschaft in Neu-Isenburg. Dort war sie Projektleiterin Studentisches Wohnen/Mikro-Wohnen und verantwortete die Steuerung des Abteilungsbereichs Vegis Campus. Ihren Bachelor in Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Immobilienwirtschaft absolvierte die gebürtige Hannoveranerin 2015 an der Dualen Hochschule in Mannheim und ergänzte diesen mit dem Teilmodul Projektentwicklung an der European Business School in Oestrich-Winkel.