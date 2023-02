Maria Grishina kehrt zu Treugast Solutions zurück

Maria Grishina

Maria Grishina ist zur Treugast Solutions Group zurückgekehrt und verstärkt seit Jahresbeginn als Senior Consultant das Projektleiter-Team bei der Unternehmensberatung für die Hotellerie und Gastronomie.

Sie gehörte dem Unternehmen bereits von Mai 2017 bis zum Januar 2022 an und war zunächst als Trainee sowie im Anschluss als Junior Consultant und seit Mai 2019 als Consultant für die Treugast Solutions Group tätig. Nun kehrte sie von mrp hotels, wo sie als Senior Consultant beschäftigt war, in der gleichen Position zu Treugast zurück.



Maria Grishina schloss ihren Master of Arts (M.A.) im Segment Hospitality Management an der Hochschule München ab und verfügt auch über einen B.A. Titel im Bereich Hotel- und Restaurantmanagement an der Hochschule Heilbronn.