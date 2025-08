Margen bei Immobilienkrediten deutlich gestiegen

Die Margen in der gewerblichen Immobilienfinanzierung sind in den letzten zehn Jahren spürbar gestiegen – besonders seit der Zinswende 2022. Das zeigt das aktuelle BF.Quartalsbarometer. Projektentwicklungen trifft es dabei besonders hart.

.

Die Margen der gewerblichen Immobilienfinanzierer haben sich in den letzten zehn Jahren deutlich nach oben entwickelt – sowohl bei der Finanzierung von Bestandsimmobilien als auch bei Projektentwicklungen. Das geht aus den Daten des BF.Quartalsbarometers hervor, das die BF.direkt in Zusammenarbeit mit der bulwiengesa AG erhebt. Dort wird den Finanzierern vierteljährlich die Frage gestellt, welche Margen sie für bestimmte Musterfinanzierungen in verschiedenen Immobiliennutzungsarten erheben. Die Zeitreihe reicht zurück bis 2015.



„Wenn man die Margen über einen längeren Zeitraum betrachtet, springt ins Auge, dass der große Anstieg vor allem im Zuge der Zinswende in den Jahren 2022 und 2023 erfolgte. Meiner Meinung nach gibt es vor allem zwei Treiber dieser Entwicklung. Erstens stufen die Banken Immobilienfinanzierungen im neuen Marktumfeld als riskanter ein und lassen sich diese Risiken vergüten. Zweitens spielt aber auch die zunehmende Regulierung in der letzten Dekade eine wichtige Rolle. Die Banken müssen mehr Eigenkapital hinterlegen. Das wiederum ist knapp und das spiegelt sich auch in den Margen wider“, sagt Francesco Fedele, CEO der BF.direkt.



Die durchschnittlichen Margen bei Bestandsimmobilien pendelten von 2015 bis Anfang 2022 zwischen rund 120 und 170 Basispunkten. Dann stiegen sie deutlich über 200 Basispunkte und bewegen sich seit etwa zwei Jahren zwischen 220 und 240 Basispunkten.



„Für die Kunden ist das keine gute Nachricht. Neue Kredite sind zwischen 80 und 100 Basispunkte teurer geworden. Zusammen mit dem starken Zinsanstieg bedeutet das unter dem Strich eine enorme Verteuerung der Finanzierungskosten“, kommentiert Fedele.



Bei der Development-Finanzierung fällt die Entwicklung noch deutlicher aus. Hier bewegten sich die Margen zwischen 2015 und 2022 zwischen 200 und 240 Basispunkten. Im ersten Quartal 2023 schnellte der Wert auf 337 Basispunkte und verläuft seither seitwärts.



„In diesen Zahlen spiegelt sich auch die Krise der Projektentwickler wider. Die Banken waren zwischenzeitlich extrem risikoavers und haben die Margen deutlich angehoben. Die Zahlen zeigen auch, was Developments derzeit so schwierig macht. Die Projekte müssen nicht nur die höheren Zinsen tragen können, sondern auch die deutlich höheren Margen“, sagt Prof. Dr. Steffen Sebastian, Inhaber des Lehrstuhls für Immobilienfinanzierung an der IREBS und wissenschaftlicher Berater des BF.Quartalsbarometers.