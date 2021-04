Maren Tschammler wird Teamleader Investment in Berlin bei Savills

Maren Tschammler

Der Berliner Savills-Standort bekommt mit Maren Tschammler (31) einen neuen Teamleader Investment. Zum Mai 2021 übernimmt sie die Position des bisherigen Interims-Teamleaders Philipe Fischer, der sich bei Savills nun wieder voll auf seine leitende Position als Head of Berlin Office konzentrieren wird.

„Maren Tschammler arbeitete zuvor sehr erfolgreich auf der Investorenseite. Unter anderem war sie federführend für den Verkauf des Metro Headquarters in Düsseldorf [wir berichteten] im Jahr 2018 verantwortlich und baute bei x+bricks das Asset Management Team auf. Sie wird sowohl fachlich als auch aufgrund ihrer Führungsqualitäten unseren Standort bereichern. Gemeinsam werden wir nun das Ziel verfolgen, unsere bereits starke Stellung im Berliner Markt zu festigen und weiter auszubauen.“, sagt Philipe Fischer, Director Head of Berlin Office bei Savills.



Maren Tschammler, die 2019 zu den 25 Top Frauen in der Immobilienwirtschaft gewählt wurde, war zuvor bei der x+bricks Group als Managing Director/ Head of Asset Management tätig. Als eine Gründungsmitarbeiterin baute sie dort erfolgreich das Asset-Management-Team sowie sämtliche Reportingstrukturen auf. Die MBA-Absolventin war ebenfalls für die Implementierung und die Anbindung der Unternehmensabläufe des Property- und Facility Managements sowie für das erfolgreiche Onboarding der Immobilien zuständig. Tschammler verantwortete Assets under Management von 300 Millionen Euro und 40 Immobilien. Zuvor war die studierte Immobilienwirtschaftlerin bei der Triuva Kapitalverwaltungsgesellschaft (jetzt Patrizia) in Frankfurt tätig. Sie begleitete als Transaktions-Managerin u. a. den Verkauf des Traction Portfolios bestehend aus 30 Immobilien, welche sich auf sechs europäische Länder verteilten, sowie den Ankauf des Hofgartens in der Berliner Friedrichstraße [wir berichteten]. Ihr Track Record liegt insgesamt bei über 2 Mrd. Euro.