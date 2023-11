Marcus Schulte wird Finanzvorstand bei pbb

Marcus Schulte (54), Vorstandsmitglied der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb), wird zum 1. Dezember 2023 Chief Financial Officer. Er übernimmt diese Funktion von Andreas Arndt, der bisher Vorstandsvorsitz und die Rolle des Finanzvorstands in Personalunion wahrgenommen hat. Wie berichtet, wird Andreas Arndt Ende Februar 2024 in den Ruhestand gehen und den Vorstandsvorsitz an Kay Wolf, bisher Deutsche Bank, übergeben.

.

Marcus Schulte ist seit 2019 Mitglied des Vorstands. Er kam Anfang 2017 von der Credit Suisse als Generalbevollmächtigter zur pbb.



Zudem rückt Dr. Pamela Hoerr plangemäß zum 17. Januar 2024 in den Vorstand der pbb auf. Hoerr kam im April 2023 vom Real Estate Investmentmanager Real I.S. als designiertes Vorstandsmitglied zunächst als Generalbevollmächtigte. Sie baut unter anderem das Investmentmanagement unter der Marke pbb invest auf.