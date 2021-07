Marcus Rösch zum Geschäftsführer der WestInvest bestellt

Marcus Rösch (49) ist seit dem 1. Juli Geschäftsführer der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds. Er folgt auf Mark Wolter, der das Unternehmen Ende April verlassen hat und als Deutschland-Chef bei La Française gestartet ist [wir berichteten].

.

Marcus Rösch ist seit 2008 bei der Deka Immobilien im institutionellen Fondsgeschäft tätig. Seit Mai 2021 ist er für das Fondsmanagement aller institutionellen Immobilienfonds und die Weiterentwicklung des Produktangebotes für institutionelle Investoren der Deka verantwortlich. Bevor er die Leitung des institutionellen Immobilienfondsgeschäfts übernahm, verantwortete er zehn aktive Immobilienfonds mit einem Immobilienvermögen von rund 4,5 Mrd. Euro und betreute eine Vielzahl unterschiedlicher institutioneller Investoren. Marcus Rösch hält einen Abschluss als Diplom-Kaufmann der Universität Gießen, als Master of Laws der Universität Münster sowie als Immobilienökonom der European Business School in Oestrich-Winkel. Seit 2006 ist er Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors und wurde im Jahr 2019 zum Fellow (FRICS) ernannt.