Marcus Bartenstein wechselt von Covivio als neuer CEO zu Empira

Marcus Bartenstein

Marcus Bartenstein wird mit Wirkung zum 01. Januar 2021 neuer CEO der Empira AG. „Mit Marcus Bartenstein gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten für den Investment- und Transaktionsmarkt. Damit werden wir unser starkes Wachstum der vergangenen Jahre weiter vorantreiben“, sagt Lahcen Knapp, Gründer und Verwaltungsrat der Empira Gruppe. Bartenstein leitet das Unternehmen gemeinsam mit Michael Schmidt, COO bei der Empira AG.

Marcus Bartenstein blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in leitenden Funktionen in der Immobilienwirtschaft zurück. Zuletzt war er Co-CEO für das Deutschlandgeschäft des Covivio-Konzerns. Zuvor war Bartenstein innerhalb des Konzerns Director of Investments and Development sowie Chief Investment Officer (CIO). Vor seiner Zeit bei Covivio arbeitete er von 2000 bis 2006 als Head of Acquisitions und Investments bei der LBBW Immobilien.



Bei Covivio wird Dr. Daniel Frey, der bislang gemeinsam mit Marcus Bartenstein als Co-CEO die Aktivitäten und das Wachstum des Unternehmens in Deutschland verantwortet hat, dessen Aufgaben übernehmen. In seiner Sitzung am 18. November 2020 hat der Aufsichtsrat der Covivio Immobilien SE Dr. Daniel Frey mit Wirkung ab dem 01. Januar 2021 zum alleinigen CEO von Covivio in Deutschland ernannt. Die Geschäftsbereiche bleiben unverändert und werden wie bisher durch das erfahrene Management-Team geleitet.



Daniel Frey (53) hat einen Abschluss in Wirtschafswissenschaften der Universität Stuttgart-Hohenheim. Er war zunächst als Berater bei KPMG und Arthur Andresen und anschließend im Bereich Konzernentwicklung und Controlling bei der LBBW Immobilien tätig. Im Jahr 2006 kam Frey zu Covivio. Seit 2007 ist er CFO und stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung bei Covivio in Deutschland.