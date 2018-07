Marco Winter löst Rolf E. Brönnimann als neuer Direktor im Budersand Hotel ab

Marco Winter

Neuer Wind für das Fünf-Sterne-Superior-Hotel an der Südspitze Sylts: Zum Ende des Jahres 2018 übergibt Direktor Rolf E. Brönnimann das Zepter in die Hände von Marco Winter, der zuletzt als stellvertretender Direktor für das Hotel Atlantic Kempinski Hamburg zuständig war. Rolf E. Brönnimann, der mit seiner Expertise seit 2006 beratend dem Hotel zur Seite stand und schließlich seit 2013 als Direktor für das Haus verantwortlich zeichnete, wird sich nun wieder verstärkt auf neue Hotelkonzepte mit seinem Unternehmen, der SH Swiss Hospitality Group AG, konzentrieren.

Mit Marco Winter haben die Eigentümer des Hotel Budersand, Am Kai 3 in Hörnum, Claudia und Simon Ebert, einen würdigen Nachfolger gewonnen, der seine Erfahrung in namhaften Häusern sammeln konnte. Den Grundstein für seine Expertise legte der in Suhl geborene mit seiner Ausbildung zum Hotelkaufmann im Brenners Park-Hotel & Spa. Der 38-Jährige blickt auf weitere hochkarätige Stationen im In- und Ausland zurück — so war er unter anderem in diversen Positionen für das Gleneagles Hotel Schottland, das Althoff Grandhotel Schloss Bensberg sowie das Althoff Seehotel Überfahrt tätig. Als stellvertretender Direktor des Hotel Atlantic Kempinski Hamburg freut er sich auf die Direktion des Hotel Budersand.



Rolf E. Brönnimann widmet sich mit seiner Firma, der SH Swiss Hospitality Group AG, in Zukunft wieder der Entwicklung neuer Hotelkonzepte und freut sich auf neue Herausforderungen. Mit dem Eintritt von Marco Winter wird das Budersand Hotel – Golf & Spa - Sylt eine neue Ära einläuten und sich den Herausforderungen der Zukunft stellen. Am 29. Mai 2019 feiert das Hotel sein zehnjähriges Jubiläum — Grund genug, um den Gästen in dem gesamten Jahr außergewöhnliche Aktivitäten rund um den Geburtstag zu bieten.