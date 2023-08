Marcel Zincke verstärkt AM-Team von Mimco

Marcel Zincke

© Mimco Asset Management GmbH / Fotografin: Annette Koroll Fotos

Mimco Capital verstärkt sein Asset Management-Team mit Marcel Zincke. Der Immobilienökonom ist zum 1. August von der Accentro Real Estate zur Mimco Asset Management GmbH gewechselt. Sein Verantwortungsbereich wird insbesondere Vertragsverhandlungen, Bestandsoptimierung sowie Due-Diligence-Prüfungen umfassen.

.

Der 1989 geborene Berliner hat seine Ausbildung an der IREBS Immobilienakademie sowie der IHK Berlin durchlaufen. Zuvor absolvierte er sein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder). Es folgten langjährige Stationen bei der Admina GmbH und der Accentro Real Estate AG, wo er als Senior Project Manager und im Bereich Business Development tätig war. Insgesamt besitzt Zincke über 12 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche.