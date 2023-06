Marc Zimmer leitet Business Development bei Hansainvest Lux

Marc Zimmer

Hansainvest baut die Zusammenarbeit zwischen den Standorten Hamburg und Luxemburg weiter aus. Für die Tochtergesellschaft Hansainvest Lux S.A. wird Marc Zimmer mit Wirkung zum 1. Mai 2023 zum Leiter Business Development ernannt.

„Durch seine langjährigen und umfassenden Erfahrungen im Finanzsektor in Deutschland und Luxemburg bringt Marc Zimmer hervorragende Voraussetzungen mit, um unsere neue Abteilung Business Development aufzubauen“, erklärt Christian Moersch, verantwortlicher Vorstand der Hansainvest Lux S.A. „Tiefgreifende Kenntnisse im Themenbereich Alternative Investments sowie langjährige Erfahrung in der Kundenberatung machen Herrn Zimmer zur idealen Besetzung für die neue Position“, fügt Christian Moersch hinzu.



Der Dipl. Bankbetriebswirt und CFC Marc Zimmer ist seit vielen Jahren für die Hansainvest in Luxemburg als Portfoliomanager tätig und nimmt in dieser Rolle diverse Geschäftsführer- und Verwaltungsratsmandate für von der Hansainvest Lux S.A. betreute Fondsstrukturen in den Anlageklassen Erneuerbare Energien/Infrastruktur, Private Equity, Private Debt sowie Immobilie wahr. Zuvor war der erfahrene Finanzexperte als geschäftsführender Gesellschafter und Fondsmanager eines Vermögensverwalters in Frankfurt am Main und bei der Sparkassen-Finanzgruppe aktiv.

In seiner neuen Funktion als Head of Business Development wird Zimmer für die Beratung und das Relationship Management von Asset Managern und Fondsinitiatoren sowie die Weiterentwicklung des Bestandskundengeschäfts und die Akquisition von Neugeschäft verantwortlich sein. Ziel ist es, die strategische Geschäftsentwicklung und Positionierung der Hansainvest Lux S.A. weiter voranzutreiben.



„Ich freue mich sehr darauf, die Zukunft der Hansainvest Lux S.A. in meiner neuen Funktion mitzugestalten und unser Qualitäts- und Leistungsangebot in Luxemburg bestehenden und auch neuen Kunden zu vermitteln. Wir begegnen unseren Geschäftspartnern dabei auf Augenhöhe und schätzen den persönlichen Kontakt. Für den gemeinsamen Erfolg gehen wir gern die Extrameile und schaffen individuelle und maßgeschneiderte Fondslösungen für unsere Kunden. Hierbei werde ich die Hansainvest Lux S.A. als Head of Business Development unterstützen,“ so Zimmer.